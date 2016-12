Takie były polskie święta Bożego Narodzenia

moi bracia ludzie Boży

a bywajcie tutaj skorzy

poszukujcie zatajone

w tej tu stajni Dziecię one

„Pastorałki” Tytusa Czyżewskiego



Narodziny Dzieciątka, narodziny dziecka. To święto chyba najbardziej otworzyło europejską kulturę na dzieciństwo. Jednocześnie święto chrześcijańskie najłatwiejsze do pojęcia przez dzieci. Pełne elementów im bliskich: szopka, stroje kolędników, przebrania jasełkowe, kolędowanie i wreszcie prezenty. Później radość nie tylko przyjmowania, ale i obdarowywania. To jedne z piękniejszych chwil, nie tylko dzieciństwa.