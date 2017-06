Gdzie dzieci śpią – z dedykacją dla tych, którzy nie chcą przyjmować uchodźców

W zalewie informacji i niefortunnych, a wręcz szkodliwych wypowiedzi polityków powoli zapominamy o tych, których wojna dotyka najbardziej – zwykłych rodzinach, a szczególnie dzieciach, które z powodu wojny z dnia na dzień tracą bezpieczny dach nad głową. I spokojne sny. W tym roku przez Morze Śródziemne przepłynęło do Europy już 820 tys. migrantów. 80 proc. z nich przeszło przez Grecję (674 tys.) i Włochy (142 tys.). 52 proc. pochodzi z Syrii, 19 proc. z Afganistanu, 6 proc. z Iraku. Przedstawiamy poruszający reportaż szwedzkiego fotoreportera Magnusa Wennmana, który podążył śladem uciekających przed wojną uchodźców, kierując swój obiektyw na dzieci. Najmłodszym bardzo trudno przychodzi pożegnanie z własnymi domami, zabawkami, a ostatecznie z dzieciństwem. Reportaż opublikowano w szwedzkiej gazecie „Aftonbladet”.

Lamar, 5 lat, Horgos, Serbia W domu w Bagdadzie zostały lalki, pociąg, piłka. To o tych zabawkach wspomina, gdy mowa o „domu”. Na szczęście gdy bomba spadła tuż przy ich domu, rodzina kupowała jedzenie. Nikomu nic się nie stało, ale trzeba było uciekać. Dwukrotnie próbowali dotrzeć do Turcji na małej gumowej łodzi. Ostatecznie dotarli do zamkniętej granicy Węgier. Lamar śpi w lesie, bez dachu nad głową. Robi się coraz chłodniej.