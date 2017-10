10 porad, jak nie rozpoczynać dnia

Przesiąkamy toczącą się na wszystkich frontach walką o status, o prestiż, o dobra – mówią nam (i ostrzegają) psychologowie. Rozmaici eksperci wciąż podpowiadają, jak jeszcze efektywniej wykorzystać czas, tak by utrzymać balans między życiem zawodowym i osobistym. I nie zwariować. Decydujące są już pierwsze 10 minut każdego dnia – powiadają specjaliści. Często to od nich zależy, w jakim humorze udamy się do pracy, jak zachowamy się względem bliskich i dalszych znajomych. I czy kolejną dobę uznamy za pomyślną dla nas czy straconą. Oto czego należy unikać, żeby dobrze zacząć dzień.

1. Spóźnianie się.

Z badań przeprowadzonych na University of Washington’s Foster School of Business wynika, że osoby, które przychodzą do pracy później, są postrzegane przez swoich przełożonych (a często też współpracowników) jako mniej sumienne i obowiązkowe. Otrzymują poza tym gorsze recenzje za wykonywaną pracę. Co gorsza, przyczyny spóźnienia rzadko nas tłumaczą czy usprawiedliwiają – koledzy, a szefowie w szczególności, na pewno nam tych spóźnień nie zapomną.