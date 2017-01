Co robić, żeby wydawać się bardziej inteligentnym? 12 naukowo udowodnionych sposobów

O inteligencji w większości przesądzają geny. Ale jeśli natura poskąpiła atrybutów, zawsze można... poudawać. Oto 12 sposobów na to, żeby upozować się na intelektualistę.

Nie daj się przyłapać na trzymaniu piwa w ręku. Po wypiciu paru głębszych ludzie stają się nieprzewidywalni. Ale naukowcy z University of Michigan i University of Pennsylvania doszli do wniosku, że sam fakt trzymania kufla z piwem sprawia, że inni oceniają nas jako osoby mniej inteligentne.