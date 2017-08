Jak długo trzeba ćwiczyć, żeby spalić kalorie z tych 10 produktów?

10

Czy producenci żywności powinni umieszczać na opakowaniach swoich produktów informację o tym, ile ćwiczeń trzeba, żeby spalić kalorie? Twierdząco na to pytanie odpowiada Shirley Cramer, szef brytyjskiego Royal Society of Public Health (RSPH).

Sama informacja o liczbie kalorii aż tak na wyobraźnię nie działa. Może zatem podziała to: