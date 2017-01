Na smog: 11 roślin, które oczyszczają powietrze

Polskie powietrze nie należy do najczystszych w Europie. Wręcz przeciwnie. Najświeższe dane Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska są alarmujące. Zajmujemy pierwsze miejsce – i nie jest to powód do dumy – jeśli chodzi o wysokość stężenia (rakotwórczego, rzecz jasna) benzopirenu. I dość wysokie (marna pociecha), jeśli chodzi o stężenie pyłu zawieszonego. Ze smogiem zmagają się i mieszkańcy Krakowa, i stolicy. I wielu innych miejsc.



Może więc warto odrobinę sobie pomóc? Na przykład odpowiednio zagospodarować mieszkanie (i doniczki)? NASA jakiś czas temu opublikowała zestawienie roślin, które oczyszczają powietrze z trujących substancji. Oto one.