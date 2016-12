Jakie gadżety marzą się ludziom pod choinką?

Pisząc „gadżety”, mamy na myśli nowinki i sprzęty, które przydają się na co dzień (choć, rzecz jasna, nie zawsze). Firma Consumer Technology Association przeprowadziła wśród Amerykanów sondaż – zapytała, jakie urządzenia chcieliby znaleźć pod choinką.



I choć badania dotyczyły mieszkańców USA, to przytaczamy ich rezultaty. Po pierwsze dlatego, że zaskakują (na pierwszym miejscu wcale nie znalazły się rzeczy najdroższe). Po drugie dlatego, że można do tego zestawienia zajrzeć i skonfrontować je z własnymi – by tak rzec – marzeniami. A może Polacy mają jednak skromniejsze świąteczne oczekiwania?