Co zrobić, żeby święta były bardziej eko?

Trudno oprzeć się świątecznemu szałowi. W tym czasie wszyscy biegamy jak koty z podziębionym pęcherzem, szukając prezentów, dekoracji i smakołyków wszelkich maści i rozmiarów. Mało kto w tym czasie zastanawia się, co mógłby na święta zrobić nie dla siebie i bliskich, ale też dla naszej planety. Wystarczy drobna zmiana sposobu myślenia, żeby nasze święta stały się bardziej przyjazne naszej planecie. Co zatem trzeba zrobić? Podpowiadamy:

Chcąc uczynić święta bardziej eko, można pospieszyć do odpowiednich sklepów lub zaopatrzyć się w certyfikowane artykuły przez internet. Tylko po co? Najlepszą radą na eko-święta jest minimalizm. Może nie jest on szczególnie popularny w okresie wigilii i Bożego Narodzenia, ale bez wątpienia przy odrobinie dobrych chęci uda nam się ograniczyć konsumpcjonizm. Oto kilka pomysłów!