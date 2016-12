Najlepsze filmy na święta – lista bardzo alternatywna

Macie dość cieplusich, milusich, słodziutkich filmów świątecznych, którymi – jak co roku – telewizja katuje nas w drugiej połowie grudnia? Jakbyśmy bez tego nie byli sami w stanie ogarnąć, że śnieg za oknem i karp w sklepach to zwiastuny wigilii. Jakby odpowiednią atmosferę mogły zapewnić wyłącznie „Kevin sam w domu”, filmy biblijne albo „Roczniak”.



Tymczasem nakręcono wiele obrazów, które z jednej strony budują świąteczny klimat, z drugiej jednak nie idą ścieżką banału, oferując coś ponad schematyczną i pluszową historyjkę dla dzieci. Oto lista takich filmów – ich obejrzenie to gwarancja udanych świąt.



Wybrał Marcin Zwierzchowski.