Wybierz z nami Biologiczną Bzdurę 2016 roku!

Każdemu zdarza się strzelić gafę, jednak osoby publiczne powinny wyjątkowo ostrożnie dobierać słowa. Zwłaszcza jeśli porywają się na głoszenie argumentów naukowych. Niestety nie zawsze im się to udaje, a wydaje się wręcz, że rok 2016 wyjątkowo obfitował w pseudonaukowe twierdzenia i wyssane z palca teoryjki. Łukasz Sakowski, autor bloga totylkoteoria, odnalazł i postanowił zaprezentować najbardziej absurdalne twierdzenia.



Poniżej prezentujemy wybór jego kandydatów do Biologicznej Bzdury Roku. Zapraszamy do głosowania na Państwa faworytów na blogu Sakowskiego.