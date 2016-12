Co Polacy zamierzali kupić w mijającym roku? Odpowiada Google

10

Czego Polacy najczęściej w 2016 roku? Jak co roku Google prezentuje podsumowujące zestawienie, a w nim: najpopularniejsze osoby, hasła, wydarzenia mijającego roku.

My postanowiliśmy zwrócić uwagę na polskie zainteresowania w innej kategorii: planowanych wydatków. Czego kupnem byliśmy zainteresowani w mijającym roku? Niektóre pozycje naprawdę zaskakują. Do osobistej refleksji pozostawiamy, jak to o nas świadczy...

Więcej informacji na temat globalnego zestawienia Rok w wyszukiwarce oraz film podsumowujący trendy mijającego roku można znaleźć na stronie google.pl/2016.