A co po Sylwestrze? 10 sposobów na zwalczenie kaca

Nawodnij swój organizm. Rada prosta, ale prawdziwa. Wszyscy to znamy: pijemy alkohol, biegamy do toalety i sięgamy po następnego drinka. Sęk w tym, że lampka wina czy kufel zimnego piwa nie nawadniają naszego organizmu tak jak woda. Dlatego picie dużej ilości alkoholu może prowadzić do odwodnienia. Z drugiej strony po dostaniu się do naszej wątroby alkohol zostaje przekształcony w trujący aldehyd octowy, a następnie w kwas octowy, które są przyczyną przykrych dolegliwości związanych z kacem. Pijąc wodę, szybciej pozbędziemy się tych składników z wątroby i poprawimy stan swojego organizmu. Dlatego najlepiej cały czas mieć przy sobie butelkę wody mineralnej i popijać ją małymi łykami przez cały dzień, nawet jeżeli jest nam niedobrze. Do wody możemy dodać też imbir lub sok z cytryny, które pomogą na dolegliwości żołądkowe.