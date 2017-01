9 (ekologicznych) postanowień, które mogą zmienić ten rok na lepszy niż poprzedni

Segregowanie śmieci. Wystarczy zaopatrzyć się w odpowiedni kosz na śmieci, z oddzielnymi przegrodami na szkło, papier, plastik i metal. Śmieci produkowane przez nas każdego dnia (rocznie to ok. 360 kg na jednego Polaka) to źródło surowców wtórnych. Jak to wygląda w praktyce? Jedna tona zgromadzonej makulatury dostarcza tyle surowca co 17 drzew, a przetworzenie jednej puszki z aluminium oznacza oszczędność energii, która wystarcza do zasilania telewizora nawet przez trzy godziny. Robi wrażenie, prawda?