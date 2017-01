13 najdziwniejszych roślin świata

Przedstawiamy galerie, w której pojawią się rośliny, o których istnienie na pewno Was zaskoczy! Wszyscy zdajemy sobie oczywiście sprawę z tego, że świat roślin jest niezwykle bogaty, ale o niektórych gatunkach na pewno nie uczyliście się na lekcjach biologii. Jeśli zastanawialiście się kiedyś nad tym, który kwiat jest największy albo który pachnie najmniej przyjemnie, to ta galeria z pewnością nasyci Waszą ciekawość. Specjalnie dla Was odnaleźliśmy botaniczne dziwadła i ich tajemnice.