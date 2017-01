Czym się Zachód różni od Wschodu? Odpowiedzi na 10 grafikach

Wciąż w Polsce słyszymy, że bliżej nam do Zachodu niż do Wschodu – albo odwrotnie. Ale co to tak naprawdę oznacza? Precyzyjnych odpowiedzi należałoby poszukać w licznych naukowych i historycznych opracowaniach. My zaglądamy do podpowiedzi wyłącznie graficznych, ale dających do myślenia. I ułatwiających zrozumienie, gdzie się rozmijają, a gdzie mają do siebie blisko wschodnia i zachodnia część globu.



Artystka graficzna Yang Liu w 1990 r. – miała wtedy 13 lat – przeprowadziła się z Pekinu do Berlina. Różnic kulturowych doświadczyła więc, by tak rzec, na własnej skórze. Swoje obserwacje przedstawiła na plakatach w uproszczonej formie. W 2007 r. grafiki trafiły do książki „East Meets West” (Wschód spotyka Zachód). Oto wybrane prace Liu: