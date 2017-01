Nie jest to Paszport Polsatu, ale jest czad! 13 pamiętnych momentów z gali Paszportów POLITYKI

Gdy tytułem Kreatora Kultury w 2009 roku wyróżniony został Paweł Althamer, na scenie pojawił się w złotym skafandrze wraz z tzw. złotymi ludźmi znanymi z projektu „Wspólna sprawa”. Ale wśród nich był także przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek.

„Zastanawiałem się, czy w złotym stroju mógłbym otworzyć obrady Parlamentu Europejskiego – powiedział Buzek. – Ale myślę, że lepiej zrobiłby to Paweł Althamer. Po tym zapewne eurodeputowani wybraliby go na przewodniczącego. To niedobrze, bo gdyby zamienił kulturę na politykę, to polska kultura odniosłaby wielką stratę”.