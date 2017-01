10 zasad narciarskiego savoir-vivre, które lepiej poznać przed wyjściem na stok

Właśnie rozpoczynają się ferie zimowe, a wraz z nimi w góry nadciąga fala entuzjastów śnieżnego szaleństwa. Niestety nie o każdym z nich można powiedzieć, że zna zasady bezpiecznego zachowania na stoku. Zatrzymywanie się na trasie w miejscu zwężeń, niepoprawne włączanie się do ruchu i brak wyobraźni to tylko niektóre z przewinień polskich narciarzy i snowboardzistów. A przecież istnieje prosty i krótki zbiór reguł, które opisują bezpieczne zachowanie na stoku. Międzynarodowa Federacja Narciarska już lata temu stworzyła „Dekalog Bezpieczeństwa na Stoku”, który krótko i zwięźle opisuje powinności każdego narciarza i snowbordzisty. W imię bezpieczeństwa wszystkich miłośników ferii zimowych publikujemy go na naszej stronie z krótkim wyjaśnieniem.