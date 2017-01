9 uniwersalnych umiejętności, które zapewniają sukces w pracy (oraz w życiu)

Wbrew wyobrażeniom nie ma idealnej osobowości, a ta, która prowadzi do sukcesu w jednym zawodzie, w innym może być źródłem ciągłych problemów.

Jednak, poza tymi określonymi w stosunku do danego zawodu, istnieją umiejętności uniwersalne. Takie, których opanowanie daje spore szanse na zdobycie dobrej pracy i zapewnia powodzenie w życiu. Słowem: sprawdzają się one w wielu różnych okolicznościach. Oto one: