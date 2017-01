20 angielskich słów, przypominających polskie, ale mających zupełnie inne znaczenie

20

Chodzi o tzw. false friends, czyli słowa mające niemal identyczne brzmienie do tych w języku polskim, posiadające jednak zupełnie inne znaczenie.

Jeśli kiedykolwiek usłyszymy, że w dzisiejszych czasach „food is full of preservatives”, a nam przyjdzie na myśl tylko jedno, to znak, że powinniśmy jak najszybciej odrobić zaległe lekcje.

Oto lista blisko 20 najważniejszych false friends w języku angielskim, która pomoże uniknąć nieporozumień: