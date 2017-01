Barack i Michelle Obamowie. Takiej Pierwszej Pary długo Amerykanie mieć nie będą

19 stycznia 2017 roku to ostatni dzień Baracka Obamy w roli prezydenta Stanów Zjednoczonych. Przez osiem lat, przez dwie kadencje, towarzyszyła mu w Białym Domu żona i dwie córki: Sasha i Malia. W 2007 roku, kiedy Obama ogłosił chęć kandydowania na prezydenta, Michelle przeszła na pół etatu pracy w szpitalu, by pomóc mu w kampanii wyborczej. Ona też dziś kończy drugą kadencję Pierwszej Damy. I to jako jedna z najbardziej wyrazistych postaci, jakie kiedykolwiek miała Ameryka.