Kogo zdążył obrazić Jarosław Kaczyński, odkąd PiS jest u władzy?

Witoldowi Waszczykowskiemu regularnie przytrafiają się wpadki dyplomatyczne, a przecież dowodzi resortem spraw zagranicznych. Beata Mazurek mało zgrabnie tłumaczy decyzje rządu PiS, a przecież jest jego rzeczniczką. Złote myśli współpracowników Jarosława Kaczyńskiego trwożą i bawią zarazem, ale sam prezes partii wyprzedza ich o kilka długości – obrażając każdego, kto myśli inaczej. Protestujących sympatyków KOD, kobiety, byłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego, legendy Solidarności. Często dając do zrozumienia, że jego oponenci mają problemy, eufemistycznie rzecz ujmując, ze zdrowiem psychicznym.



Kaczyński powiedział kiedyś: „Ci, którzy obrażali, ciągle chcą obrażać. Damy sobie z nimi radę”. To samo należałoby odnieść do niego. Oto przykładowe wypowiedzi prezesa PiS – ku pamięci.