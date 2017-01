Pamiętacie? Takich porad udzielaliśmy sobie jeszcze w latach 90.

18

Każda epoka rządzi się swoimi prawami – to samo dotyczy niezapomnianych lat 90. Tym, którzy mieli szczęście żyć i dorastać w tamtych czasach, pragniemy przypomnieć ducha dawnych lat. Pozostali mają za to okazję, żeby zapoznać się z tym, co dziś nazwalibyśmy lifehackami. A co wówczas czyniło nas królami życia.