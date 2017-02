5 najciekawszych książek dla dzieci (polecamy na luty 2017)

Sonia Chaine (tekst/koncept), Adrien Pichelin, Swoimi słowami: Czerwony kapturek, Entliczek, Warszawa 2017. „Czerwony kapturek” duetu Chaine&Pichelin ukazał się jeszcze w 2016 roku i jakimś cudem go przegapiłem. Luty to jeszcze dobry moment, by tę zaległość nadrobić, bo to nie tyle książka do czytania, ile do opowiadania. Autorzy skrajnie upraszczają szatę graficzną bajki i radykalnie redukują ją do geometrycznych figur i symboli. Podobnie czynią z bohaterami (wilk to nożyce, babcia – fioletowy trójkąt), zamieszczając ich spis na kartonowej ściągawce. Jednak nie chodzi o to, by z dziecka zrobić współpracownika Kazimierza Malewicza, ale by z pierwotnego tekstu zostawić jedynie zarysowany szkielet. A resztę już sobie dopowie dziecko, na własny sposób.