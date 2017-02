Danuta Szaflarska uczyła nas, jak żyć. 10 cytatów wybitnej aktorki

„Ludzie często mnie pytają, co robić, aby tak długo żyć? Nie wiem. Ja niczego specjalnego nie robię. Po prostu kocham życie we wszystkich jego barwach, odcieniach i cieniach. Życie jest cudem. Zawsze” – mówiła „Dziennikowi Teatralnemu”, odpowiadając na ponawiane regularnie od dziesięcioleci pytanie o jej przepis na długowieczność. Gdzie indziej tłumaczyła: „Najtrudniejsze dla kobiety jest, jak kończy trzydzieści lat, bo wtedy wie, że opuszcza młodość. Tak stało się ze mną. A potem to już była tylko zabawa! 50, 70, 90!”.

Niedawno Danuta Szaflarska skończyła 102 lata. Niedawno składaliśmy jej życzenia urodzinowe. Kochała życie we wszystkich jego barwach i odcieniach. Uczyła nas, jak żyć, jak się starzeć, i że o tym, co złe, też trzeba rozmawiać.