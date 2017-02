Kierowca BOR poszukiwany. Internauci komentują wypadek pani premier

11

W piątek późnym popołudniem doszło do wypadku kolumny rządowej w Oświęcimiu. Kierowca samochodu, którym jechała premier Beata Szydło, by uniknąć zderzenia z fiatem seicento, wjechał w drzewo. To kolejny incydent drogowy z udziałem samochodów przewożących najważniejsze osoby w państwie. Internauci są bezlitośni.