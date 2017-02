20 różnic między brytyjską i amerykańską angielszczyzną, z którymi wciąż mamy problem

George Bernard Shaw, irlandzki dramaturg i prozaik, powiedział kiedyś, że „Stany Zjednoczone i Wielka Brytania to dwa kraje, podzielone przez jeden język”. Do dzisiaj, Amerykanie i Brytyjczycy nie mogą dojść do porozumienia w pewnych kwestiach. Wbrew pozorom, to wymowa amerykańska jest bardziej konserwatywna niż brytyjska, tzn. zachowało się w niej wiele cech XVIII-wiecznej angielszczyzny brytyjskiej.

Największe różnice tkwią jednak w słownictwie; pewne słówka mają odmienne znaczenie w obydwu krajach, a czasami mówiąc o tej samej rzeczy, mieszkańcy USA i UK, używają zupełnie innych słów. Zebraliśmy 20 przykładów: