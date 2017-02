Prosta metoda, żeby zapamiętać historyczne daty

21

To rzecz oczywista, że uczenie się czegokolwiek na pamięć nie ma większego sensu – tak utrwalona wiedza szybko nam ucieknie. A przecież nie o to chodzi, żeby się czegoś uczyć i puszczać to natychmiast w niepamięć.



W nauce najskuteczniejsze są metody mnemotechniczne, czyli gry myślowe, opierające się w znacznej mierze na skojarzeniach. Banalnych i niebanalnych. Badacze powiadają, że im bardziej kuriozalne skojarzenia, tym lepiej, bo rzeczy dziwne i absurdalne szybciej wchodzą do głowy. Ale w tym przypadku jest nieco inaczej – artysta Levan Patsinashvili narysował daty tak, żeby kojarzyły się z wydarzeniami, do których się odnoszą. I faktycznie – to działa!