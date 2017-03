Ile cukru zjadasz, wybierając te konkretne produkty

25

Mówi się o cukrze, że to cichy i słodki zabójca. I rzeczywiście jest to zawodnik cwany – bo ukryty nawet w tych produktach, które ze słodyczą nam się nie kojarzą. Takich jak pizza i wytrawne przekąski.



Ile cukru producenci żywności pochowali w popularnych potrawach? Można to wyczytać z poszczególnych etykietek. Albo obejrzeć serię prac hiszpańskiego fotografa Antonia Rodrígueza Estrady, który w swym projekcie „Sin Azurar” („bez cukru”) zestawia produkty z odpowiadającą im ilością cukru. A ponieważ są to zdjęcia – to rzecz wyjątkowo działa na wyobraźnię i daje do myślenia. Zobaczcie: