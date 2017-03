Twardzielki, które zmieniły świat na lepsze

Lista kobiet, które miały znaczący wkład w to, jak wygląda dzisiejszy świat, jest bardzo długa. Są na niej kobiety, które dokonały przełomowych odkryć lub osiągnęły to, co w dotychczasowym świecie zarezerwowane było dla mężczyzn. Są wśród nich także te, które stały się ważnym symbolem w jakiejś sprawie, głosem pokolenia.



Międzynarodowy Dzień Kobiet jest okazją, żeby przypomnieć o tych wspaniałych kobietach, mniej lub bardziej znanych bohaterkach, dzięki którym świat jest zdecydowanie lepszy!