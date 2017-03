Sprawdź, czy masz problem z alkoholem. 10 subtelnych sygnałów

Sygnałów subtelnych, ale ostrzegawczych i zwiastujących być może większe problemy – zatem lepiej zawczasu przyjrzeć się sobie i swoim nawykom. „Gdyby wszystkie sygnały ostrzegawcze były wyraźne niczym czerwone światło, działałyby na nas zapewne skuteczniej – pisze dr Peg O’Connor w felietonie dla „Psychology Today”. – Ale kłopot z sygnałami ostrzegawczymi polega na tym, że są trudne do uchwycenia i nie zawsze w porę je rozpoznajemy”. Tym gorzej dla nas. O’Connor skomponowała więc listę takich sygnałów – drobnych zachowań, które mogą zapowiadać poważniejsze uzależnienie (w miejsce „alkoholu” można wstawić dowolną inną używkę). Zestawienie nie wyczerpuje problemu – notuje psycholożka. Ale daje do myślenia i może w porę wytrąci nas ze zgubnej rutyny. Być może masz więc problemy z alkoholem, jeśli:

1. Organizujesz swoje życie towarzyskie wokół alkoholu. W różnych przypadkach różnie się to objawia. Być może wolimy spędzać czas z ludźmi, którzy nie stronią od alkoholu. Być może zawsze wybieramy miejsca, gdzie jest on sprzedawany (albo podawany). A być może nie uznajemy przyjęcia czy spotkania za udane, jeśli nie wrócimy z nich w stanie wskazującym na spożycie. Co niektórzy nawet wolą spędzać czas w domu, żeby nie ryzykować powrotu w stanie nietrzeźwości.