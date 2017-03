Czy wiecie, że każdy rok ma swój kolor? Oto barwy ostatnich lat

Nie każdy to wie i nie każdy przyjmuje ten fakt do wiadomości, ale kolejne lata mają przypisane sobie barwy. Kolory te rokrocznie ustala Instytut Pantone, amerykańska firma produkująca systemy poligraficzne, udzielająca także porad. Głównie w zakresie koloru, co wcale nie jest sprawą błahą – barwy wyznaczają trendy w modzie, designie i architekturze. Barwami chcemy (albo nie chcemy) się otaczać.



Instytut wyznacza kolory roku na podstawie wnikliwych badań i obserwacji. I rzeczywiście, jeśli przyjrzeć się trendom, odszuka się ich odcienie w każdej niemal sferze życia. Jak więc zmieniały się nasze kolorystyczne preferencje? Zobaczcie, jakie kolory królowały w ubiegłych latach, i jaki obowiązuje w roku bieżącym: