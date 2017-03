Tych rzeczy zabrania się w szkołach. 10 kontrowersyjnych zakazów

Przedstawione sytuacje dotyczą głównie szkół w USA i w Wielkiej Brytanii, a zakazy te wynikają ze szczególnej dbałości o to, by wszystkie grupy etniczne, religijne, a także przedstawiciele mniejszości nie czuli się dyskryminowani czy wykluczeni, a dzieci uczyły się w bezpiecznych warunkach. Na pierwszy rzut oka zakazy są absurdalne, ale po dłuższym zastanowieniu przynajmniej niektóre z nich można uznać za uzasadnione. Niektóre, podkreślmy. Proponujemy przekonać się samemu.

Niektóre brytyjskie szkoły zakazały nauczycielom używania piór czy długopisów z czerwonym atramentem do poprawiania prac uczniów. Uważa się bowiem, że kolor czerwony jest negatywny. Nauczyciele korzystają więc z bardziej emocjonalnie neutralnych kolorów długopisów, a także są zachęcani do dopisywania kilku pozytywnych komentarzy do sprawdzanych prac, co ma mieć szczególnie motywujące działanie.