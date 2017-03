5 powodów, dla których Szwecja to najlepszy na świecie kraj dla kobiet

6

Wysoka pozycji Szwecji w rankingach zadowolenia z życia nikogo nie dziwi. Ostatnio Szwecja otrzymała tytuł, jakiego jeszcze nie miała: najlepszego na świecie państwa dla kobiet, który przyznaje BAV Consulting i UPenn's Wharton School of Business.

Asa Regner, szwedzka minister do spraw równości, twierdzi, że nie stało się to przez przypadek. Proces, w którym kraj nad Dalälven stawał się tak przyjazny dla kobiet, ich potrzeb, a system pracy i opieki społecznej zaczął uwzględniać kobiecą perspektywę, trwał długie dekady. Jakie elementy zadecydowały o zwycięstwie Szwecji w rankingu BAV Consulting and UPenn's Wharton School of Business? Oto one: