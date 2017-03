10 banalnych sposobów, żeby poprawić sobie (depresyjny) nastrój

Problemów raz na zawsze nie da się rozwiązać, zresztą prędzej czy później znowu musimy się z czymś mierzyć. I tak bez końca – o czym wiedzą nawet hurraoptymiści. Niektórzy mają tę przewagę nad innymi, że doskonale zdają sobie sprawę, co im pomaga w kryzysowych sytuacjach. Inni muszą to dla siebie dopiero odkryć. Może na tej liście – sporządzonej przez magazyn „Psychology Today” – znajdą się skuteczne metody? Bo choć (pozornie) banalne – w wielu przypadkach działają.

1. Spędzaj więcej czasu z bliskimi – przyjaciółmi albo krewnymi. Opowiadając o swoich sprawach, nabieramy do nich dystansu, zmienia się nieco nasza perspektywa. Poza tym jest szansa, że otrzymamy zwrotnie wsparcie albo instrukcje, co robić. „Nie bój się prosić o pomoc i nie czuj się winny, kiedy ją przyjmujesz” – podpowiada „Psychology Today”. Niby truizm, ale czasem słowa grzęzną w gardle, boimy się komuś zwierzyć albo obciążać go swoimi sprawami. Warto odszukać w otoczeniu przynajmniej jedną osobę, której można zaufać, zbudować sobie sieć wsparcia. A jeśli nie mamy w zwyczaju zwierzać się z żadnych prywatnych spraw – samo towarzystwo bliskich nam ludzi okaże się zbawienne.