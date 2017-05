7 najciekawszych książek dla dzieci (polecamy na Dzień Dziecka)

Yvan Pommaux, Christophe Ylla-Somers, „My i nasza historia”, Tatarak, Warszawa 2017. Proszę nie zwracać uwagi na nijaką okładkę publikacji, tylko czym prędzej zajrzeć do środka. Autorzy w porywający sposób przybliżają historię ludzkiej cywilizacji w pigułce. Przyjmują też zupełnie inną perspektywę niż wbijana do głów przez dekady w polskich szkołach. Po pierwsze, nie jest to historia europocentryczna – równie istotne jak Europa są tutaj Chiny, Indie czy Mali. Po drugie, historia wojen i konfliktów nie jest tu najważniejsza. A po trzecie, tym razem historia ludzkości to historia ludzi zwykłych, często słabych i wykorzystywanych, a nie historia zwycięzców. Yan Pommaux i Christophe Ylla-Sommers podkreślają to na każdym kroku. I chwała im za to.