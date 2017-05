Jak rozpoznać sadystę – 15 cech psychiki hejtera

Badania pokazują, że co najmniej kilka procent z nas ma skłonności sadystyczne. W internecie objawia się to m.in. hejtem, który jest jednym z najbardziej wyrazistych i charakterystycznych zjawisk naszych czasów.



Jak to się dzieje, że ludzie publicznie piszą rzeczy, których nigdy i nikomu nie powiedzieliby w twarz? Kogo spośród nas można nazwać hejterem? Czy jest on bezmyślnym wariatem czy wyrafinowanym wojownikiem? I jakie mechanizmy rządzą takim człowiekiem?