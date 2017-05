Timothy Snyder: Dwadzieścia lekcji z XX wieku

Już w środę do części nakładu POLITYKI dołączamy książkę zawierającą, dotąd niepublikowany po polsku, głośny na świecie esej Timothy’ego Snydera „O tyranii”, napisany w końcówce minionego roku, po wyborze Donalda Trumpa na prezydenta USA. We wstępie do polskiego wydania Snyder zauważa, że co prawda tekst był kierowany do obywateli Ameryki, ale nie zdziwi go, „jeśli niektóre fragmenty brzmią znajomo” także w dzisiejszej Polsce.



Oto tytuły dwudziestu Snyderowskich „lekcji z XX wieku”. Ich rozwinięcie w książeczce już od środy z POLITYKĄ. Książka do nabycia również w naszym sklepie internetowym.