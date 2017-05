Nagroda Architektoniczna POLITYKI 2016: Zwycięskie obiekty

Nagroda Architektoniczna POLITYKI za rok 2016 została przyznana! Jury Nagrody Architektonicznej POLITYKI dość zgodnie uznało, że najlepszym obiektem 2016 roku jest Centrum Dialogu „Przełomy” w Szczecinie. To dzieło znanego wcześniej przede wszystkim z fantastycznych projektów domów jednorodzinnych Roberta Koniecznego.

Tak o obiekcie pisze Piotr Sarzyński: „Najbardziej istotny wydaje się fakt, że Konieczny dobrowolnie zrezygnował z otwartej rywalizacji z sąsiadem [filharmonią]. I słusznie, bo – jak pokazały kolejne lata – filharmonia urosła do rangi jednego z symboli europejskiej architektury XXI w. Zamiast stawiać kolejną „ikonę miasta”, zdecydował się na projekt przewrotnie będący zaprzeczeniem sąsiada.”. Zachęcamy do bliższego zapoznania się z „Przełomami”.

Podobnie jak w latach poprzednich tak i w tym roku poprosiliśmy także naszych czytelników o wybór ich faworyta. Warto zwrócić uwagę, że na trzy najwyżej ocenione przez czytelników realizacje składały się, poza budynkami, także różne w charakterze przestrzenie publiczne, służące wszakże temu samemu: spędzaniu wolnego czasu.