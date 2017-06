10 koncernów, które kontrolują wszystko to, co jemy

Według zestawienia Oxfam, międzynarodowej organizacji humanitarnej zajmującej się walką z głodem na świecie, tych dziesięć gigantycznych koncernów kontroluje większość kupowanych przez nas produktów. To one dzielą między sobą dostęp do gruntów, rynków oraz klientów.

Co gorsza, razem emitują tyle gazów cieplarnianych, że gdyby potraktować je jak jeden kraj, znalazłby się on na 25. miejscu na liście najbardziej zanieczyszczających państw świata.