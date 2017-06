10 najbardziej denerwujących zachowań u szefów

Dobry szef trzyma w ryzach i zespół, i całą pracę. Jeśli zawodzi, uruchamia inne kostki domina – pracownicy czują się zniechęceni i nie dość zmotywowani, obowiązki są wykonywane najwyżej poprawnie, często bez przyjemności i entuzjazmu. Tymczasem w każdym zespole wszystkie elementy powinny sprawnie funkcjonować – dla wspólnego dobra i, jak to się mówi, dla indywidualnego poczucia skuteczności. Mimo że praca to nie wszystko, a z kolegami nie trzeba się od razu zaprzyjaźniać – dobrze, jeśli zespół po prostu się lubi. I, co najważniejsze, jeśli jego członkowie wzajemnie się szanują.



Glassdor, jedna z większych platform zajmujących się problematyką zatrudnienia, przepytał Brytyjczyków, co najbardziej denerwuje ich w szefach – oto lista zaniechań i zaniedbań przełożonych. Polacy najpewniej by się pod nią podpisali.