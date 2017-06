6 aplikacji, które łagodzą stres i poprawiają humor

Życie jest stresujące, a eliminowanie złych emocji bywa tak trudne i mało skuteczne jak odśnieżanie chodnika. Niezależnie od starań i wysiłków negatywne myśli wracają niekiedy ze zdwojoną siłą. Podobnie jest ze stresem, niepewnością, zwątpieniem we własne możliwości, lękiem itd.

Każda z tych emocji nie tylko znacząco odbija się na jakości życia (problemy ze snem, ciągłe zmęczenie, rozdrażnienie), ale też na naszym zdrowiu (problemy z sercem, krążeniem, działaniem mózgu). Dlatego tak ważne są sposoby na uspokojenie emocji i przywrócenie wewnętrznej równowagi. A wsparcie nadchodzi czasem z bardzo nieoczekiwanej strony. W tym przypadku mogą to być aplikacje, które poprawią nastrój i pomogą poradzić sobie z utrzymaniem nerwy na wodzy. Oto one: