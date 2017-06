Po czym rozpoznać psychopatę? 9 znaków szczególnych

Na początku XX w. nie czyniono większego rozróżnienia między psychopatami i socjopatami. Określeń tych używano zamiennie, żeby opisać ludzi, którzy mają problemy z przystosowaniem się do okoliczności. Ale i takich, którzy wydają się nie mieć kręgosłupa moralnego. Terminem „socjopata” posługiwano się zwykle wtedy, kiedy ów człowiek w jakimś sensie wyrządzał krzywdę społeczeństwu. Z kolei znaczenie słowa „psychopata” z czasem zawężono, określając nim osoby szczególnie niebezpieczne dla samych siebie i otoczenia. Co je cechuje? Wiedzę uporządkował dr William Hirstein, filozof, specjalista w dziedzinie neuronauki. W artykule dla magazynu „Psychology Today” wymienia dziewięć oznak psychopatii. Oto one:

1. Psychopaty nic nie wzrusza i nie porusza. Naukowiec wyjaśnia, że psychopaci zachowują się tak, jakby mieli serce z kamienia. Niewzruszeni, pozbawieni empatii, bezwzględni, niezdolni do głębokiego odczuwania, przeżywania. Nie dość, że sami nie wykazują takich właściwości, to przeszkadzają im one także u innych osób – nie lubią więc, kiedy ktoś próbuje dzielić się z nimi uczuciami i oczekuje od nich wsparcia czy zrozumienia. Poza tym nie potrafią dojrzeć strachu w mimice innych ludzi. Rzadko czują też wstręt, co jest istotne z etycznego punktu widzenia – kodeks moralny często powstaje w oparciu o to, co nas oburza i przekracza nasze prywatne granice tolerancji dla różnych zjawisk. Wstrętu nie wywołuje też w psychopacie przykry zapach czy widok.