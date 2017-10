Ani kobieta, ani mężczyzna. Oto 7 państw uznających trzecią płeć

7

Dzięki Christie Elan-Cane, osobie walczącej od ponad 25 lat o prawo do „trzeciej” tożsamości, brytyjski Home Office, czyli departament odpowiedzialny za politykę imigracyjną, bezpieczeństwo i porządek publiczny, rozważy wkrótce możliwość wprowadzenia „paszportów X” dla osób, które nie czują się ani kobietami, ani mężczyznami.

Jeśli przyjrzeć się trendom w nowoczesnej legislacji, widać wyraźną, międzynarodową tendencję do uznania neutralności płci. Na liberalizację przepisów zdecydowało się w ostatnich latach kilka państw. Oto one: