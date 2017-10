Jak rozpoznać kompleksy i sobie z nimi radzić?

Kompleksy „to wątpliwości, które przeobrażają się w ból” – pisze francuski psychiatra Christophe Andre. Tego poczucia, rozumianego jako wstydliwe i uporczywie powracające przekonania związane z jakąś własną cechą, nie należy mylić z wiedzą. Wiele osób ma świadomość, że za dużo waży albo ma ciało niepasujące do wybiegu dla modeli. To samoświadomość.

Kompleksem staje się wtedy, kiedy jakiś element naszego wyglądu urasta do rangi bardzo ważnego problemu w życiu. Kiedy znacząco wpływa na funkcjonowanie człowieka, zabiera mu energię i radość, a czasem też zdrowie.