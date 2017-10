Transplantacje – 12 ciekawych faktów na temat przeszczepów

12

26 października to Światowy Dzień Donacji i Transplantacji. W tym roku niemalże zbiegło się to z ogłoszeniem przybliżonej daty rewolucyjnej operacji – w grudniu 2017 r. włoski neurochirurg Sergio Canavero planuje przeprowadzić pierwsze w historii przeszczepienie ludzkiej głowy. Jej dawcą, a w zasadzie biorcą nowego ciała, ma być 31-letni Rosjanin Walerij Spiridonow (cierpiący na zanik mięśni) lub pewien anonimowy Chińczyk.



Powiedzieć, że ta operacja wzbudza kontrowersje, to za mało – Canavero został wyklęty przez środowisko medyczne, którego przedstawiciele zgodnie twierdzą, że jego przedsięwzięcie nie ma najmniejszych szans na powodzenie. Jedno jest więc pewne – jeżeli mimo wszystko przeszczepienie głowy zakończy się sukcesem, będzie to być może największa rewolucja w historii medycyny. A oto inne ciekawe fakty na ten temat.