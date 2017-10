10 logicznych powodów, dlaczego naprawdę może dojść do końca świata

Czy zastanawialiście się kiedyś, jak długo będzie nam dane żyć na Ziemi? O ile pojawiające się od czasu do czasu zapowiedzi nadejścia końca świata brzmią z reguły śmiesznie, o tyle należy się zastanowić nad kilkoma ważnymi kwestiami. Przede wszystkim: czy nasze – w dużej części prymitywne i przystosowane do walki, polowań i życia w dziczy – umysły okażą się wystarczające, by sprostać wyzwaniom, jakie niesie rozwój nauki i technologii?