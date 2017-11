Top 10: najlepsze postaci drugoplanowe w drugim sezonie „Ucha prezesa”

Za nami osiem odcinków drugiego sezonu serialu satyrycznego „Ucho prezesa”, produkowanego przez Showmax, z Robertem Górskim u steru. W sumie do tej prześmiewczej wersji polskiej polityki wracaliśmy blisko trzydzieści razy – w tym czasie przez gabinet Prezesa przewinęła się cała armia nietuzinkowych gości, w tym prezydent Adria… Andrzej, a także kanclerz Niemiec. Stale rzecz jasna spotykamy się z samym Prezesem, granym przez Górskiego, a także Płaszczakiem, czyli Mariuszem Błaszczakiem w wersji Mikołaja Cieślaka, oraz pilnującą dostępu do gabinetu szefa PiS panią Basią (Izabela Dąbrowska). Drugi sezon to jednak wiele, wiele nowych twarzy, a także wielcy aktorzy, z Andrzejem Sewerynem i Wiktorem Zborowskim na czele. Którzy wypadli najlepiej? Którzy najgłębiej zapadli w pamięć? Dobra karykatura/parodia to po części talent aktora, po części popis scenarzystów, a w olbrzymiej części także zasługa samego oryginału, który albo jest, albo nie jest wdzięcznym tematem do drwin. Oto nasz subiektywny wybór dziesięciu najlepszych postaci, które odwiedziły gabinet w drugiej serii „Ucha…”. Przygotował Marcin Zwierzchowski.

10. Anna Smołowik jako Agata Kornhauser-Duda. Ciekawy to przypadek, gdy „Ucho prezesa” autentycznie ociepla czyjś wizerunek. Pierwsza dama jest aktywna, pojawia się nie jako dodatek do państwowych uroczystości, ale kobieta silna, silniejsza nawet od męża. I nieustraszona, co pokazała w tym sezonie – jako jedyna była w stanie zmusić do posłuchu samego Prezesa, jako jedyna potrafiła na niego ryknąć i ustawić go w pionie, tak że nawet groźny szef PiS skulił się w fotelu i słuchał. Czy nie lepiej by nam było z taką panią prezydent?