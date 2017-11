Jak magia i wróżby wpływają na nasze życie

Marcin Napiórkowski: – Mogę zacząć?

Marcin Rotkiewicz: – Bardzo proszę.

Mam niesamowitą historię do opowiedzenia, w sam raz na początek naszej rozmowy o magii. Otóż jest rok 1999, przed Mauzoleum Lenina na placu Czerwonym w Moskwie stoi długa kolejka. A w niej antropolożka Galina Lindquist.

Imię rosyjskie, ale nazwisko?

Właśnie, to bardzo ważny szczegół. Nasza bohaterka od wielu lat nie mieszka w Rosji, ale przyjechała tam prowadzić badania dotyczące magii i czarów w czasach po transformacji ustrojowej. Tkwi przed mauzoleum, bo odwiedzili ją mąż z synem i chcą je zobaczyć. Przed wejściem zostają poddani skrupulatnej kontroli. Panowie – jako obcokrajowcy ze szwedzkimi paszportami – bez problemu ją przechodzą. Ona, Galina, urodzona w Moskwie, ale z obcym nazwiskiem, słyszy pytanie, czy jest Rosjanką. Kiedy odpowiada, że tak, milicjanci stają się nieprzyjemni i podejrzliwi. Może to zdrajczyni, która opuściła matkę Rosję nie wiedzieć czemu? Przetrząsają skrupulatnie torbę i z triumfem na twarzach wyciągają z niej telefon komórkowy, którego do mauzoleum wnosić nie wolno. Odprowadzają Galinę na bok: „Czego szukasz w Rosji”? „Studiuję”. „Co?”? „Badam magię”. „Studiujesz magię”?! „Tak”. Milicjanci oddają jej grzecznie telefon, kłaniają się nisko i wpuszczają do mauzoleum.

Scena jak z „Mistrza i Małgorzaty” Bułhakowa.