Jak wytłumaczyć niezwykłe zdolności wróżbitów

Wróżący często asekurują się stwierdzeniami, że widzą coś przez mgłę, ale klient pewnie wie, o co chodzi.

Prawie każdy może zostać wróżką czy wróżbitą, który przekona nieznajomych, że posiada niezwykłą wiedzę na ich temat. Może to osiągnąć dzięki kilku technikom odwołującym się do psychologii. Osoby, które parają się wróżeniem, stosują je świadomie albo intuicyjnie. Prof. Richard Wiseman, autor książki „Paranormalność. Dlaczego widzimy to, czego nie ma”, skłania się ku tezie, że częściej w grę wchodzi działanie intuicyjne niż świadome oszukiwanie. Ludzie ci okłamują nie tylko innych, ale też samych siebie, że mają szczególne moce, są wyjątkowi. Choć zna podręczniki, które uczą tych technik zwanych zimnym odczytem. Sam jeszcze jako student psychologii miał okazję zapoznać się z nimi w praktyce dzięki wróżbicie, którego w książce nazywa Panem D.

W eksperymencie wzięli udział nieznani Panu D. ochotnicy sprowadzeni przez Wisemana. Seanse rejestrowano kamerą wideo, a prowadzący przez lustro weneckie obserwował ich przebieg. To jak wróżbita przez szkło powiększające ogląda dłonie kolejnych uczestników, a później opisuje ich osobowość. Jak używa kart tarota, by opowiedzieć o ich rodzinie, karierze, problemach życiowych. Osoby te po seansie potwierdzały trafność tego, co usłyszały. Były pod wrażeniem niezwykłych zdolności wróża. Na koniec Pan D. obejrzał nagranie i wyjaśnił, jak osiąga te efekty.

• Punkt pierwszy: pochlebstwa. Większość osób chętnie identyfikuje się z pozytywnym opisem siebie i uznaje go za prawdziwy.

• Punkt drugi: komunikaty wewnętrznie sprzeczne.