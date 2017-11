Za kulisami świadomości wiele się dzieje

Czy jest ci teraz wygodnie? Podoba ci się okładka tego numeru? Czy człowiek, z którym ostatnio rozmawiałaś, jest osobą dominującą? Czy możesz mu zaufać? Czy masz intuicję? Człowiek to po prostu wie, więc odpowiedzi na każde z tych pytań udziela automatycznie. Pojawiają się one w jego umyśle szybko, bez szczególnego rozważania za i przeciw, jakby znikąd. Niemal bezwysiłkowo, z poczuciem oczywistości. Kluczem jest tu słowo niemal. Aby odpowiedzieć, umysł wykonuje bowiem ogrom mentalnej pracy. Wnikliwie obserwuje, analizuje i porównuje ogromną ilość bieżących i zmagazynowanych w przepastnych archiwach pamięci danych, dokonuje serii wielozmiennowych ocen. A wszystko to nieświadomie, jakby poza „wzrokiem” człowieka. Dzięki intuicji. Z tej milczącej, odbywającej się pod powierzchnią świadomości, nieustannej pracy umysłu biorą się wrażenia, domysły, osądy, przeczucia i większość decyzji.

Wewnętrzny GPS

Jak szacuje izraelsko-amerykański psycholog i ekonomista Daniel Kahneman, laureat Nagrody Nobla za odkrycia, które podważyły model racjonalności ludzkich osądów i decyzji, codziennie człowiek podejmuje ich od 2 do 10 tys. Są wśród nich te zasadnicze (Gdzie zamieszkać? Z kim się związać?), bardziej trywialne (Czerwony czy niebieski krawat?) i takie, które często umykają uwadze (Zrobić sobie kawę teraz czy za chwilę? Pod jakim kątem rzucić piłkę, by dziecko miało szansę ją złapać? W głosie rozmówcy słychać irytację czy raczej lęk?). Myślenie krytyczne, które jest podstawą wyborów, w bardzo dużym stopniu rozgrywa się nie na scenie, lecz za kulisami świadomości.